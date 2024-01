Delitti a Benevento | calano i reati da stupefacenti ma è boom di rapine in abitazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTrae provincia, i dati interforze segnalano un calo complessivo deinel 2023, rispetto a 12 mesi prima quasi impercettibile: da 5711 a 5699 (-0,21%). I dati sono stati diffusi nella conferenza stampa alla Corte d’appello, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario, in programma oggi. Ad aumentare sono lein(da 2 a 17, +750,00%), e nel complesso lein generale (da 20 a 29 +45%), i furti (da 1565 a 1701, +8,69%). Crescono gli episodi di ricettazione (da 32 a 38, +18,75%),le estorsioni (da 50 a 54, -7,41%) e ilegati agli(da 87 a 75, -13,79%). Di seguito la tabella estrapolata da Banca Dati delle FF.PP: L'articolo proviene da ...

