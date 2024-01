De Siervo Supercoppa un successo | Arabia Saudita è il futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Se vogliamo conquistare un mercato prospettico non possiamo che essere lì" MILANO - "Il bilancio dellaa 4 squadre è ottimo. Come tutti i nuovi progetti pensavamo ci fosse bisogno di più tempo per metterlo a punto, ma in realtà già alla prima edizione a 4 squadre abbiamo ottenuto ottimi