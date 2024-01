De Siervo | “Supercoppa in Arabia? Opportunità che non potevamo perdere | il bilancio è ottimo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ospite di “In campo con Pardo” su Radio 24, l’ad della Lega Serie A Luigi Deha parlato dellaitaliana inSaudita: “Il. Pensavamo ci volesse più tempo per mettere a punto il progetto e invece abbiamo ottenuto risultato di ascolto notevoli, specialmente per la finale. Napoli-Inter ha infatti battuto Inter-Milan in termini di ascolti: eppure il derby di Milano avrebbe dovuto raggiungere un’audience più ampia“. “InSaudita il calcio sta sbocciando e gli investimenti sulla parte calcistica sono sempre più rilevanti: nonquest’occasione – ha aggiunto De-. Nei prossimi anni, il calcio che conta non potrà prescindere dallo scenario arabo. Ignorarlo sarebbe come ...