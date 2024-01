De Siervo | «Ignorare il mercato saudita è come ignorare la caduta del muro di Berlino»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Luigi De, amministratore delegato della Serie A, è intervenuto a Radio 24, parlando della Supercoppa italiana in Arabia e definendola un successo. «Il bilancio della Supercoppa Italiana a 4 squadre è ottimo.tutti i nuovi progetti pensavamo ci fosse bisogno di più tempo per metterlo a punto, ma in realtà già alla prima edizione a 4 squadre abbiamo ottenuto ottimi risultati di ascolto, sia in semifinale, con partite che hanno superato le aspettative, ma soprattutto la sfida Napoli-Inter, che ha battuto in termini di ascolti la finale dello scorso anno, Inter-Milan, che sulla carta avrebbe dovuto raggiungere un’audience maggiore». De: «Il calcio non potrà prescindere dallo scenario dell’Arabia» «In Arabiail calcio sta sbocciando e si preparano ad accogliere il Mondiale ...

