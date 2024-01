De Luca | “L’abuso d’ufficio non è coerente con lo Stato di diritto”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’attuale configurazione del reato di abuso di ufficio “non ècon unodi.Non si può mantenere in piedi una figura di reato così vaga e aleatoria”. Ne è convinto il presidente della Giunta regionale della Campania che oggi, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, ha ribadito la necessità “di una modifica radicale”. “Le figure di reato devono essere definite – ha proseguito De– in maniera chiara, in modo che l’applicazione sia certa.Oggi, dobbiamo ricordare, che la giustizia è sempre la dignità e la libertà degli esseri umani che vengono prima dei regolamenti, delle leggi, della politica. La dignità è la sostanza della democrazia”. Parlando dei temi affrontati nel corso della cerimonia, il governatore ha ...