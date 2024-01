De Ketelaere da urlo | Atalanta batte Udinese | la Dea vola al quarto posto

(Di sabato 27 gennaio 2024) Reduce dal 'turno di riposo' a causa degli impegni in Supercoppa dell'Inter, l'l'nella 22 giornata di Serie A centrando il quinto successo nelle ultime sei uscite tra campionato e Coppa Italia (in mezzo solo il pari con la Roma). Al Gewiss Stadium finisce 2-0 grazie alle reti di Miranchuk e Scamacca nel primo tempo: la squadra di Gasperini sale cosi' a 36 punti portandosi momentaneamente alsopra Lazio e Fiorentina, mentre gli uomini di Cioffi rimediano un altro ko restando pericolosamente a quota 18 e solo a +1 rispetto alla zona retrocessione. In un avvio di gara giocato a ritmi discreti ma di certo non alti, sono i bergamaschi che provano a fare la partita presentandosi due o tre volte dalle parti di Okoye, ma senza trovare fortuna. Il gol che sblocca il ...

L'inerzia della gara è cambiata al 33' quando Miranchuk, imbeccato da De Ketelaere, ha trovato la deviazione vincente: la reazione dei friulani è stata immediata, ma Carnesecchi è stato abile a ...In avanti si affiderà a Scamacca e De Ketelaere, già efficaci nella sfida con il Frosinone ...bastano cinque persone allora che urlano e torniamo come prima” ha affermato mister Gabriele Cioffi in ...Dopo la stagione da dimenticare con il Milan l'ex De Ketelaere è rinato come attaccante nell’Atalanta di Gasperini: in un’intervista lancia un paio di frecciate al mondo rossonero ...