De Ketelaere | 7 gol e 7 assist | la doppia doppia stagionale può portare al riscatto

(Di sabato 27 gennaio 2024) Per i bilanci definitivi è ancora presto, anche perché in ballo ci sono circa 24 milioni. Però ad oggi si può dire: Charles Desi è preso l’Atalanta e Gian Piero Gasperini non ha esitato più di troppo a consegnargliela. Con i dueserviti nella vittoria sull’Udinese, il trequartista belga – approdato in bergamasco dal Milan in prestito con diritto dia 22 milioni più eventuali 2 di bonus – è salito a quota sette passaggi vincenti, impreziositi da sette gol stagionali, tenendo conto di tutte le competizioni. Tre reti in campionato, due in Europa League, due in Coppa Italia. Numeri certo non da fuoriclasse fatto e finito, ma di gran lunga diversi da quelli della scorsa stagione, quando chiuse la stagione milanista con une zero gol. Adesso la musica è cambiata e gran parte del merito ce ...