De Grandis | «Inter | Fiorentina peggio della Juventus Un fattore»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Si scalda la lotta scudetto tra, con i nerazzurri che affrontano prima la, poi i bianconeri a San Siro.situazione ha parlato a Sky Sport Stefano De, spiegando il coefficiente di difficoltà di entrambe le gare. NERVI TESI – Stefano Deanalizza così la difficoltà per l’controprima epoi: «Quella di domani è la partita dove tenere più i nervi sotto controllo, puoi solo vincere per non essere staccato. Bisogna arrivare allo scontro diretto a -1, altrimenti lapuò essere avvantaggiata psicologicamente nello scontro diretto. Poi torna la Champions League che porta via tante energie psicologiche, ma a livello di minutaggio, con la Coppa ...