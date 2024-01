De Grandis | «Fiorentina simile alla Lazio | favorevole per l’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dedagli studi di Sky Sport analizza la prossima giornata di campionato soffermandosi in particolare sulla sfida trae Inter, con un paragone. PROSSIMA GIORNATA – Stefano Deha analizzato così la situazione in casa Inter, riguardo la prossima giornata di campionato: «Lati aggredisce alta e superando i primi spaziè riuscita a fare male in Coppa Italia. Lada questo punto di vista è molto, per questo potrebbe essere un’arma in favore dei nerazzurri. Io penso chepossa vincere contro la, che però rappresenta la quarta forza del campionato e dunque da non sottovalutare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...