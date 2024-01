Ddl Lega | stop manifestazioni antisemite

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 gennaio 2024) 11.40 Laha depositato al Senato un Disegno di legge contro l'antisemitismo. "Una nuova ondata di antisemitismo si è diffusa in Europa. Lal'ha contrastata e la contrasterà in ogni modo", dice Salvini in occasione del Giorno della Memoria. "Stiamo con Israele, baluardo di democrazia e libertà. Senza se e senza ma". Il Ddl prevede il divieto di riunioni o"in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque atto considerato antisemita".