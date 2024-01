Davide Nicola è un allenatore da grande squadra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 gennaio 2024)è probabilmente l’più sottovalutato in circolazione. L’ex Udinese e Genoa ha accettato una nuova stimolante avventura della sua carriera: la panchina dell’Empoli. Il tecnico 50enne non è nuovo ad imprese inimmaginabili ed il chiaro riferimento è alle salvezza conquistate sulle panchine di Crotone e Salernitana. L’Empoli non sembra unain grado di raggiungere la salvezza e la prima parte di stagione ha confermato tutte le lacune sotto l’aspetto tecnico e dell’organico. Nella prima parte della stagione laha fatto una fatica enorme in fase realizzativa e la difesa era un colabrodo. L’esonero di Zanetti e l’arrivo di Andreazzoli non ha portato i frutti sperati e anche l’ex Ternana ha pagato a caro prezzo gli ultimi risultati. Foto di Massimo Pica / AnsaL’arrivo di ...