Dalla Prefettura cadono calcinacci su un auto | strada chiusa al traffico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura questa mattina a Benevento per un artigiano in via Stefano Borgia. Dal palazzo dellasono infatti cadutifiniti ine in parte sull’dell’uomo che stava transitando in quel momento nella zona alimitato del centro storico. Sul posto sono immediatamente giunti la Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco. Fortunatamente il conducente dell’non ha riportato ferite, per lui solo tanto spavento e qualche danno all’vettura. Nel frattempo è stata transennata l’intera area per consentire le operazioni di ripristino e messa in sicurezza. Possibili problemi per la viabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.