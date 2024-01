Dalla B Nazionale ai tornei minori | tutto il programma Ozzano | c’è Imola Il Bologna 2016 ci prova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo la stupefacente reazione d’orgoglio dei New Flying Balls di coach Augusto Conti, 73-66 contro la più quotata San Severo e +4 sull’ultimo posto del girone B di serie B occupato da Taranto, oggi alle 20,30 arriva l’attesissimo esame contro la Virtus, in striscia positiva da 5 giornate. All’andata i gialloneri dell’allora coach Regazzi avevano bollato una delle pagine più buie degli ozzanesi (guidati da Giuliani), firmando un pesante 89-59 che oggi i ‘palloni volanti’ vogliono riscattare. In Interregionale, dopo il ko nel derby contro l’Olimpia Castello, domani alle 18 trasferta proibitiva per il, di scena sul parquet della capolista Sangiorgese. Sesta di ritorno sui campi del girone A di serie C, con gli occhi puntati sulla Francesco Francia, reduce da due vittorie consecutive e oggi alle 18 di scena a ...