Dal Pd una figura di palta Senaldi imbarazza i dem | Fondi alle organizzazioni pro-Hamas

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Dal Pd la solitadi". Pietrotorna sulla notizia che ha terremotato l'Onu. E non solo. "Ora - esordisce il condirettore di Libero - si scopre che alcuni esponenti delle Nazioni Unite erano implicati in ciò che hanno fatto i terroristi. Su questo c'è un'indagine in corso. Motivo per cui l'Italia, il Regno Unito e forse la Francia ritirano i. E i dem cosa fanno? Semplice: lunedì il Parlamento discuterà la mozione del Pd per dare i soldiumanitarie o sedicenti tali che collaborano con".

Lo sappiamo bene: la vita è una sola, non ci sono seconde possibilità, e dovremmo fare il massimo per cercare di raggiungere la felicità negli anni ... (leggo)

Gli elettrodomestici che abbiamo in casa necessitano di manutenzione per essere efficienti. E il primo passo per averli sempre al massimo è la ... (ilcorrieredellacitta)

La campionessa e il reporter alpino hanno parlato del presente e del futuro della neve partendo dal progetto Altavia, all'insegna di accessibilità e sostenibilità ...Il conto Webank è un conto corrente online economico ed evoluto. Rappresenta una buona scelta per chi cerca un conto senza canone e a zero spese, semplice da aprire e da gestire.Le mobilitazioni iniziate in Germania e Francia sono arrivate anche in Italia, dove gli agricoltori stanno scendendo in strada con i loro trattori in diverse regioni.