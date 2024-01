Cure per l' ingrossamento della prostata | come sta Re Carlo | la soffiata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Secondo giorno di ricovero per reIII sottoposto aper via di un. Il sovrano «sta bene», questo quanto filtra sulle sue condizioni di salute. Il monarca è stato visto entrare ieri alla London Clinic, nel centro di Londra, accompagnato dalla regina consorte Camilla. La regina è stata ieri fino alle 15.10 nell'istituto medico e ha sorriso ai giornalisti prima di allontanarsi in auto. È poi tornata per una visita di circa un'ora e mezza, che si è conclusa poco prima delle 20. Non è chiaro quando il re lascerà la struttura dove è stato sottoposto a quelle che Buckingham Palace ha definito «programmate». Ieri Camilla ha assicurato alle persone all'internoLondon Clinic che, 75 anni, stava ...