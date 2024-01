Cruciani svela l’ipocrisia del caso Totti e Ilary

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così il concetto di “mobilità dolce” emersa nelle ultime ore e la ricorrente questione relativa al presunto tradimento tra FrancescoBlasi. Parlando dei limiti velocità in città, il conduttore ha detto: “Ieri ero ospite per l’ennesima volta di trasmissioni televisive ed ho sentito parlare del concetto di mobilità dolce. Io impazzisco. Volevo mettere le mani non lo so neanche io dove. Volevo alzarmi e andarmene. Questa era l’unica cosa da fare: alzarsi e andarsene. La mobilità dolce non la posso sentire. La mobilità è la mobilità: muoversi, circolare, fare economia, portare ricchezza, avere anche fretta in alcuni casi”. Infine,si è concentrato sulla vicenda: “Per fortuna siamo nella ...