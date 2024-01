Crotone | il perito e il ragazzo picchiato | «È in coma perché ha le ossa fragili»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 gennaio 2024) Davide Ferrerio è un 22enne di Bologna che da 17 mesi vive in stato vegetativo dopo un’aggressione subita ain Calabria. Il suo assalitore Nicolò Passalacqua è stato condannato in primo grado a 20 anni e 4 mesi per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Ma ora si sta svolgendo il processo d’appello. E una perizia del professor Francesco Introna potrebbe rimettere in discussione l’esito del processo. Il medico legale barese infatti sostiene che Ferrerio è affetto da osteogenesi imperfetta, ovverotà scheletrica. La malattia, secondo il dottore, mette in discussione il nesso tra l’aggressione e la situazione di Ferrerio. Avrebbe infatti avuto un ruolo concausale nella lesività fratturativa cranica che ha portato ilin stato vegetativo. A dare l’incarico per la perizia sono stati i giudici del ...