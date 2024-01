Crosetto non vuole 10mila riservisti | ma 15-20mila in più Nato vs Russia | l' Italia deve essere pronta a tutto

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non diecimila, ma un numero superiore, che potrebbe arrivare anche a 15 o 20 mila unità. E' quello a cui sta lavorando il ministro della Difesa Guidoin questo scenario mondiale di fortissime tensioni con la guerra-Ucraina che non vede sbocchi verso... Segui su affarni.it

Continua a far discutere la vicenda che coinvolge il generale Vannacci , autore del best seller "Il mondo al contrario", al centro delle polemiche e ... (ilgiornaleditalia)

Sul fronte del Medio Oriente, Crosetto non vede soluzioni immediate, ma piuttosto un possibile allargamento del conflitto. La conclusione di Crosetto è stata chiara: per evitare di essere schiacciata ...L'accusa del Fatto quotidiano è che il ministro della Difesa in pubblico dice una cosa, e negli incontri a porte chiuse con interlocutori ...