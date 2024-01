Cristina Golinucci scomparsa | due nuove piste per risolvere il giallo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Cesena, 27 gennaio 2024 – “Devo trovare chi ha ucciso. Punto e basta”. Le parole sono di Barbara Iannuccelli, l’avvocata che sta seguendo il caso di, la ragazzail primo settembre del 1992 e mai più ritrovata. Oggi a Ronta lei e la madre di, Marisa Degli Angeli (video), in occasione di quello che sarebbe stato il compleanno della ragazza, hanno fatto il punto della situazione, ricordando quelli che secondo loro sono i principali punti interrogativi rispetto a quanto accaduto. Un primo riferimento ha riguardato una nuova trascrizione del dialogo avvenuto in carcere tra Emanuel Boke (più volte additato dalla famigliacome possibile sospettato), che si trovava recluso per scontare una condanna legata a reati sessuali consumati in ...

Attenzione e stato delle indagini sulla scomparsa della giovane avvenuta oltre 31 anni fa. Questa mattina al Giardino per Cristina, a Ronta, mamma Marisa Degli Angeli e l'avvocato Barbara Iannuccelli ...Sabato mattina un momento molto importante per ricordare quello che sarebbe stato il 53esimo compleanno di Cristina Golinucci. Su iniziativa del quartiere Ravennate e dell'associazione Penelope in ...“Goose, il mio piccolo prodigio”. Come dare torto a Rebecca, la proprietaria di questo gatto, che ha pubblicato il video in cui il felino si “esibisce” al pianoforte di casa sua. Il filmato, pubblicat ...