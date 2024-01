Cremonese-Brescia | Serie B | derby lombardo | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una classifica cortissima impone adi andare a caccia dei tre punti ogni giornata per non rischiare di perdere contatto dai propri obiettivi. I grigiorossi sono in corsa per la promozionead una sola lunghezza dalla seconda piazza del Como, ma alle spalle sentono la pressione di Venezia e Cittadella, rispettivamente a pari punti e a -2. Le Rondinelle, invece, sono appese per un solo punto alla zona playoff, tallonate dal Modena, nono a -1, e dal Bari, decimo a -2. Il fischio d’inizio a, valevole per la 22esima giornata diB, è in programma alle ore 14:00 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il momento delle due squadre Come detto, i padroni di casa fanno parte di quel gruppetto di squadre racchiuse in 3 punti in corsa per il ...