Cremona | ventenne accoltellato in piazza Castello in pieno giorno | è in gravi condizioni

(Di sabato 27 gennaio 2024) Un ragazzo di 20 anni è statonel tardo pomeriggio in. La vittima, di origine nordafricana, è ined è stato portato in codice rosso all’ospedale Maggiore. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica. Secondo le prime ricostruzioni, l'accoltellamento sarebbe stato l’atto finale di una lite innescata da futili motivi all’uscita da un locale della zona. Il giovane sarebbe stato colpito con un fendente da un cremonese residente poco lontano. Al momento non è chiaro se l'aggressore sia già stato fermato ma i carabinieri che stanno indagando possono contare su diversi elementi utili ad identificarlo.