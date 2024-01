“Covid sconfitto” per Bassetti “Non è sparito” per Ricciardi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilè ai titoli di coda. Anzi, no. Da una parte Matteo, dall’altra Walter. Posizioni e opinioni diversi sulla minaccia rappresentata dal virus e dalla malattia che 4 anni fa hanno sconvolto il pianeta. I dati degli ultimi monitoraggi evidenziano una discesa di contagi e ricoveri. “Ilè ampiamente ai titoli di coda e il paradosso è che l’influenza lo ha messo ai margini ed è stato battuto 3 a 0. Fondamentalmente ormai l’influenza ha spazzato via il, che rimane ancora un problema unicamente per i grandi immunodepressi e per gli anziani che sono quelli che tra l’altro si sono anche vaccinati molto poco. Dopo 4 anni possiamo dire che ilè stato, ha vinto la scienza e hanno vinto i vaccini, i farmaci ...