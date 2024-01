Costone | ora si fa sul serio Un trittico terribile Stasera San Vincenzo Riccardini suona la carica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024), è il momento delle partite che contano. Parte da Sanilche attende la squadra di Maurizio Tozzi che, nei suoi ultimi tre impegni di regular season, se la vedrà con soli avversari di vertice. Tutti quelli che, ad oggi, sarebbero anche gli sparring partner della seconda fase. Si parte da San, seconda forza del campionato dietro al(avendo il doppio confronto a favore nei confronti di Prato), con il match in programma questa sera, inizio alle 21,15, diretto dagli arbitri Cignarella e Fambrini. Per Bruttini e soci ci saranno poi Prato in casa e Fides Montevarchi in trasferta (queste due squadre, tra l’altro, si affrontano domani). Ilattualmente è in vantaggio con tutte queste avversarie, avendo sempre vinto ...