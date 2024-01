Così Papa Francesco riporta in auge tesi condannate da Wojtyla e Ratzinger

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 gennaio 2024) I commenti entusiastici sulle tante uscite disononumerosi da indurmi a credere che una piccola manifestazione di perplessità sia, in fondo, giustificata. Il pontefice che viene “dalla fine del mondo”, come egli stesso ha definito l’Argentina, suo Paese natio, continua a spron battuto sulla strada intrapresa sin dal primo giorno quando, appena eletto, parlò alla folla radunata in Piazza San Pietro usando parole semplici e frasi senza fronzoli. Per rimarcare subito che non si sentiva una persona speciale, bensì un fedele fra tanti, arrivato quasi per caso al vertice della Chiesa cattolica. Vaghezza dello spirito La semplicità, tuttavia, non è necessariamente abbinata alla vaghezza. Eppure è proprio questa l’impressione che chi scrive – e molti altri – ricevono sentendolo parlare. Già si sapeva che Jorge ...