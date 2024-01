Cosa deve fare Sinner contro Medvedev in finale

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di sabato 27 gennaio 2024) Un tennista italiano sarà il favorito di unaSlam disputata su cemento. Parole che lette nel 2017 sarebbero state realistiche solo nella modalità carriera di un videogioco, e che invece domattina alle ore 9.30 italiane saranno molto tangibili. Proprio in Australia nel 2017 c’era stata la Restaurazione, con unatra Federer e Nadal che sembrava ricordare a ogni appassionato di tennis che, come l’impero spagnolo di Carlo V, sull’impero dei Big-3 non sarebbe mai tramontato il sole. E nel torneo che allo stesso tempo non vedeva perdere Djokovic dal 2018 è giusto notare come forse il vento stia effettivamente cambiando. Quella di domenica tra Jannike Daniilsarà la primadal 2005 senza un membro dei Big3 (Safin – Hewitt) e in generale il primo Australian Open vinto da ...