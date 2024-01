Cosa andrà in onda contro il Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 27 gennaio 2024)insulle reti Mediaset durante la settimana santa sanremese? Come dichiarato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti “sicuramente non ci fermeremo” e infatti Canale 5, Italia 1 e Rete 4 continueranno con la loro programmazione, seppur non regolare. Questo perché né Maria De Filippi né Paolo Bonolis hanno accettato di ‘sacrificarsi’ e per questo motivo le regolari puntate di Ciao Darwin e di C’è Posta Per Te non saranno trasmesse. In occasione della prima puntata deldiMediaset manderà inregolarmente Le Iene ed È Sempre Cartabianca; mentre durante la secpuntata di mercoledì ci saranno Terra Amara e Fuori Dal Coro, così come nella serata di giovedì tornerà Terra Amara e Dritto & Rovescio. Venerdì ...