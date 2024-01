Cortei pro Palestina nel Giorno della Memoria | allarme nelle città | “Vietati ma noi scenderemo in piazza”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il Viminale ha chiesto il rinvio per il, il “no” dei manifestanti più radicali. Rischio di scontri per la presenza di estremisti di destra

Alla vigilia del Giorno della Memoria arriva lo stop delle questure ai Cortei pro-Palestina indetti per domani in varie città italiane. E si accende ... (tg24.sky)

I cortei pro-Palestina inizialmente previsti per sabato 27 gennaio, almeno quelli ufficiali, saranno rinviati. Ma qualcuno non ci sta, e sono ... (iltempo)

AGI - Si annuncia un Sabato di tensione per i cortei pro-Palestina programmati a Roma, Milano, Napoli e Cagliari in coincidenza con il Giorno della ... (agi)

Resta alta l’attenzione nel Giorno della Memoria , con il mondo che oggi ricorda l’orrore della Shoah mentre in Medio Oriente non si ferma la guerra ... (tg24.sky)

Scontro per il rinvio dei cortei pro-Palestina previsti per oggi in diverse città. I palestinesi d'Italia annunciano che rispetteranno l'ordinanza, il corteo di Milano è spostato a domenica 28. Mentre ...Ieri è arrivato lo stop delle questure ai cortei pro-Palestina con la richiesta di rinviarli, ma i Giovani palestinesi hanno annunciato che scenderanno comunque in piazza oggi a Milano, Roma, Napoli e ...Gli organizzatori delle manifestazioni del sabato hanno accettato il rinvio a domani. Tuttavia, alcune delle realtà che partecipano abitualmente alle iniziative pro Gaza (che dal 14 ottobre percorrono ...