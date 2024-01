Coppa d’Africa 2024 | Angola ai quarti | Namibia battuta 3-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’batte 3-0 lae si qualifica aidi finale, dove sfiderà la vincente di Nigeria-Camerun. Una prova di forza delle Antilopi, rimaste in 10 uomini al 17?. Muzeu si presenta a tu per tu con il portiere Neblu che esce fuori area e para con le mani. L’arbitro fischia il fallo e non può far altro che espellere l’estremo difensore dell’. L’episodio però non tramortisce la nazionale di Goncalves, che al 38? passa in vantaggio. Gilberto imbuca per Fredy, che entra in area e serve al centro Gelson: l’attaccante da due passi deposita in rete. La partita cambia radicalmente. Al 40? Haukongo riceve il secondo giallo e ristabilisce la parità numerica. L’quindi si scatena. Al 42? Fredy scodella in area una palla da calcio piazzato e il solito Gelson di testa firma il 2-0. Per il ...