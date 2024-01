Convocati Verona | le scelte di Baroni sui nuovi acquisti

Daniele De Rossi , nuovo allenatore della Roma, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 21^ giornata ... (sportface)

Marco Baroni ha convocato 20 calciatori per Roma- Verona , match valido per la 21esima giornata di Serie A, in programma domani, sabato 20 gennaio... (calciomercato)

11:35 - I CONVOCATI - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro l'Empoli: "Sabato 27 gennaio 2024, alle ore 18:00, la Juventus ospiterà ...40' Non si è comunque reso pericoloso l'Empoli se non con due squilli da fuori area. 38' L'Empoli acquisisce certezze controllando il possesso. 35' Miretti vince ...Da questo punto di vista continuo a lavorare a testa bassa con questi ragazzi". Cosi' Marco Baroni, tecnico del Verona, alla vigilia della sfida contro il Frosinone, in merito alle scelte del club ...