«Conto da 50 euro | ne ho lasciati sul tavolo 200 con 150 di mancia | la cameriera non li ha visti e mi ha detto ladra Me li sono ripresi | ho fatto bene?»

OPPO A79 5G è in offerta su Amazon con 100 euro di sconto in entrambe le versioni, da 4-128 GB o da 8-256 GB: ecco come approfittarne! L'articolo ... (tuttoandroid)

Il denaro era custodito su un conto postale. Il valore complessivo è di oltre un milione di euro. Questi gli esiti dell’attività svolta ieri dai Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, nel ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. «Per me significava molto. Ha ...Un finanziamento di poco meno di 8 milioni e mezzo di euro per lo sfangamento e la messa in sicurezza ...Tali soluzioni, che tengano in debito conto quanto rimarcato dall’ASP di Agrigento, potrebbero ...