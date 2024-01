Conflitto Israelo-palestinese | altissimo il rischio di un allargamento della guerra Intervista a giornalista libanese Ghassan Jawad

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nel silenzio che circonda il castello di Beaufort, antica fortezza crociata nel governatorato di Nabatiye nel sud-est del Libano, poco distante dal villaggio sciita di Arnoun e a 6 chilometri dal confine israeliano, irrompe il rumore assordante di droni israeliani che sorvolano l’area. Siamo a 700 metri di altezza sul fiume Litani, da dove è facile scorgere gran parte del Libano meridionale, del nord di Israele, comprese le alture del Golan, che in questo periodo sono completamente ricoperte di neve. Per la sua posizione strategica, da qui è possibile vedere Kyriat Shmona e le fattorie di Sheeba in territorioma dal ‘67 sotto controllo di Gerusalemme, Beaufort e le zone circostanti sono serviti fino al 2000 come base e posto di osservazione dalle Idf, le Forze di difesa israeliane. Racconta Ahmad Ghazal, custode del forte: Da quando sono iniziati gli scontri ...