Concorso dirigenti scolastici | si attende il numero delle domande di partecipazione per sapere se ci sarà la preselettiva Le info utili

Scadono domani 17 gennaio (ore 23,59) i termini per presentare domanda di partecipazione al Concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito con ... (orizzontescuola)

Sì, il periodo trascorso in maternità si computa come servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del Concorso per dirigenti scolastici . Una ... (orizzontescuola)

La Regione Valle d'Aosta indice un Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le ... (orizzontescuola)

La vicepresidente Princi si complimenta con la comunità per le azioni in occasione della Giornata della Memoria: “Fare tesoro del ricordo” ...Volendo abusare di un proverbio abusatissimo, verrebbe da parlare, d’istinto, di fulmine a ciel sereno. Ma non era poi così sereno, il cielo della polizia ...StampaNelle intenzioni dell’attuale Ministro dell’Istruzione e del Merito, il nuovo concorso per l’assunzione dei docenti avrà regole diverse di selezione, ritenute più rispettose del merito rispetto ...