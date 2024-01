Con Very Mobile l’attivazione diventa Spid

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 27 gennaio 2024) ROMA –, l’operatore semi virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, rendedella propria Sim ancora più accessibile e veloce grazie all’introduzione dellonell’identificazione online. Uno strumento in più grazie al quale i clientipossono attivare la propria SIM in pochi minuti, ovunque si trovino. Il processo di attivazione, come informa una breve nota, “rapido, sicuro e a portata di click”. Conè possibile attivare offerte a partire da 5,99 € al mese con 120 Giga, minuti e SMS illimitati, scegliendo quella più adatta alle proprie esigenze su.it. L'articolo L'Opinionista.