Con il Decreto Energia nuovi aiuti alla Toscana

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ristori per le aziende agricole alluvionate anche se non avevano polizze assicurative e tempi di indennizzo più brevi. Dal Governo in arrivointerventi per laalluvionata: sono nellegge, illustrati nel suo intervento in aula dall’onorevole Erica Mazzetti, componente VIII commissione ambiente. Onorevole Mazzetti, quali sono le misure previste dal fondo di solidarietà in agricoltura? "Oltre alle misure di ristoro per i danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità, si prevede che le imprese agricole ubicate ine colpite dall’alluvione possano accedere alle misure del Fondo di solidarietà in agricoltura anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative. Si prevede, inoltre, che la Regione possa deliberare la proposta di declaratoria di ...