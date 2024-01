Con 1 sola mela e della farina preparo queste meraviglie in pochi minuti!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dei dolci fatti in casa facili e veloci da servire a tavola e da gustare sia a pranzo che a cena sono dei dolcetti alle mele fritti che faranno venire l’acquolina in bocca a tutti. Qui sotto infatti è disponibile la facilissima e velocissima ricetta di questi dolci fritti che non faranno altro che allietare lo stomaco di chi li assaggerà. Realizzarli è davvero un gioco da ragazzi alla portata di tutti e servirannossimi ingredienti, tutti genuini, per riuscirci. Per scoprire come portare a termine questa ricetta che farà mangiare le mele anche a chi non ama particolarmente questo frutto bisogna solo leggere questa pagina. Dolcetti alle mele fritti: ingredienti e preparazione. La ricetta di questo dolce permette a tutti di servire a tavola delle leccornie stuzzicanti e fritte a base di mele. Come risultato si riuscirà ad ottenere, seguendo questa ricetta, uno ...