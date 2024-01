Competizioni Banca Tema in vetrina Ottimi piazzamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) I giovani biancorossi dell’Atletica Grosseto subito in forma al debutto. Lo sprinter Monaci si migliora nei 60 metri, mentre è arrivato il titolo regionale cadetti per Faragli nell’alto. E’ iniziato bene il nuovo anno dei giovani dell’Atletica Grosseto, impegnati su più fronti al debutto stagionale. Ed è subito veloce lo sprinter Romeo Monaci, azzurro della 4x100 agli ultimi Europei under 20, che vince nettamente nei 60 metri a Modena con il record personale di 6’’84 in batteria e 6’’89 in finale dimostrando un’ottima condizione di forma in vista dei Campionati italiani indoor di inizio febbraio. Terzo posto in finale B allieve di Vittoria Delmirani con 8’’17 dopo aver corso in 8’’10. Nei campionati regionali cadetti indoor, a Marina di Carrara, conquista il titolo del salto in alto Anselme Faragli (nella foto) con il personale di 1.81. ...