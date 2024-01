Como-Ascoli | Serie B | lariani per consolidare il secondo posto | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) Una partita molto importante per entrambe le squadre che in questa nuova tornata diB tenteranno di prevalere sulla rivale per incamerare tre punti fondamentali per i rispettivi cammini. Ildi Cesc Fabregas (ancora senza patentino) e Osian Roberts è lanciatissimo in classifica grazie alconquistato, fin qui, dopo aver disputato ventuno giornate davvero molto positive. La proprietà è ricca e ipossono davvero sperare nella promozione inA: il calciomercato invernale potrebbe portare, inoltre, qualche tassello in più per rafforzare ulteriormente la rosa di una squadra già molto competitiva per la cadetteria. Dall’altro lato c’è unin profondo difficoltà che sta lottando con le unghie e con i denti per non retrocedere in ...