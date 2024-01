Come Wanna Marchi | Schlein fuori controllo | rosica e insulta Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ellyapprofitta della sua presenza a Cassino per dare il meglio di sé.ndo Giorgia. La leader del Pd tira in ballo il premier mentre discute della libertà di stampa. Ecco allora che cita il titolo del Tg1 di ieri sera: "Mi hanno segnalato un titolo di ieri nella televisione pubblica che diceva: 'Mille euro in più per gli anziani, si voterà l'8 e il 9 giugno'. Raccontano con la propaganda che agli anziani andranno mille euro, invece si tratta di una sperimentazione in cui saranno coinvolte circa 25 mila persone. Una propaganda fatta nella forma più becera, fatta sulla pelle degli anziani". Da qui l'attacco alla leader di Fratelli d'Italia: "Guardando la televisione, Giorgiasembra diventata la regina delle televendite, facendo concorrenza ...