Come le leggi razziali | le frasi-choc del candidato di Carlo Calenda | esplode il caso

(Di sabato 27 gennaio 2024) A Casalecchio di Reno, il Comune più popoloso della provincia di Bologna, non solo non si è raggiunta l'intesa tra il Pd e Azione ma il partito diper le elezioni amministrative di giugno sosterrà un No-Green pass. I dem infatti hanno deciso di candidare l'assessore uscente Matteo Ruggeri. Un nome che però non piace a Serse Soverini, segretario provinciale di Azione, che lo considera una persona "non riformista" e che a sua volta accusa il Pd di "non aver fatto alcuna proposta di alleanza". Secondo quanto riportano alcuni media locali Azione ha quindi deciso di sostenere Alex Zanella,dalla storica lista civica di Casalecchio di Reno, rappresentata dal consigliere comunale di lungo corso Bruno Cevenini. "La sua è una candidatura civica e riformista che vuole superare le correnti partitiche e ...

«L'ingegno, la ricerca, l'innovazione, la sperimentazione, il futuro: le spedizioni spaziali per la scoperta dell'universo, per immensità e bellezza sono come nuove Cattedrali» ha detto l'87enne ...«Ammettere di essere gay, magari facendolo su un social network, come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di Carabiniere». Sono le parole - riportate dal Fatto ...Promo da non farsi scappare sulla friggitrice ad aria del produttore scandinavo. Versatile e facile da usare, è al prezzo più basso di sempre.