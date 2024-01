Come cambia il Lecce senza Strefezza

Da tempo in cerca di un centrale di difesa, il Napoli ha affondato il colpo per Nehuen Perez . Il presidente De Laurentiis insieme ai dirigenti... (calciomercato)

ecco come la squadra del Napoli potrebbe trasformarsi con i cinque nuovi acquisti ! Analisi dettagliata e formazione in anteprima. Il Napoli si ... (napolipiu)

ecco come la squadra del Napoli potrebbe trasformarsi con i cinque nuovi acquisti ! Analisi dettagliata e formazione in anteprima. Il Napoli si ... (napolipiu)

ROMA – “Abbiamo dimostrato come avvocati che siamo pronti al cambiamento e quando avremo scritto la nuova legge professionale per consegnarla alla ... (lopinionista)

Cambia la classifica del campionato ...Ma per chi sale dalla Serie B inglese (come nel caso del Nottingham promosso nel 2022), il limite è 68 milioni di sterline negli ultimi tre anni. Premier League ...Ci hanno insegnato come immettersi in una rotatoria, ma se la situazione cambia ci si ritrova totalmente confusi. E partono anche le multe.Enrico a 37 anni cambia vita, o meglio: cambia casa. L’uomo sceglie di dormire in camper e raccontarlo su Instagram. La sua storia. Enrico, una vita come tante, ma su quattro ruote. Lui è un uomo ...