Combinata nordica femminile | Coppa del Mondo Schonach 2024 | vince Leinan Lund | Dejori diciottesima

(Di sabato 27 gennaio 2024) La norvegese Mariha vinto la Gundersendi, valevole per ladel2023/di. Già in testa dopo il segmento di salto, l’atleta norge ha controllato la rimonta della connazionale Ida Marie Hagen che è giunta al traguardo con 13? di ritardo. Completa il podio la tedesca Nathalie Armbruster, che conferma il terzo posto del salto con un ritardo di 25? da. Qualche difficoltà sugli sci stretti per l’altra norvegese Gyda Westvold Hansen, seconda dopo il salto ma quinta al traguardo e costretta a cedere la testa della classifica generale ad Hagen. La lotta per la Sfera di Cristallo sembra una questione tutta ...