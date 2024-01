Colpo di scena | Maradona non aveva evaso il Fisco

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo quasi trent’anni di battaglie legali, l’ormai scomparso Diego Armandoè stato assolto dall’accusa di non aver pagato alcune tasse ai tempi in cui giocava nel Napoli calcio. «Una condizione che loumiliato, offeso» racconta a Panorama l’avvocato del grande campione. I cui eredi, adesso, potrebbero valutare la richiesta di un maxi risarcimento danni allo Stato. L’ultimo gol, Diego Armando, è riuscito a segnarlo dal cielo. Dopo quasi trent’anni di battaglie legali, la Cassazione ha stabilito che non è unre fiscale. Ma il «Pibe de oro» non ne potrà gioire: è scomparso il 25 novembre 2020, braccato dalcome una fiera in fuga, additato all’opinione pubblica come debitore nei confronti dello Stato italiano per oltre 40 milioni di euro. «Una condizione che lo ha ...