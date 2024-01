Colpo al minimarket Tenta la rapina il titolare reagisce Ferito un sedicenne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) di Rossella Conte e Pietro Mecarozzi "È entrato all’improvviso, si è guardato intorno e poi mi ha chiesto i soldi, io non glieli ho voluti dare e lui mi ha puntato il coltello alla gola". È il racconto dal letto di ospedale di Hanif, ildi undi via dello Statuto che ieri è statoto e aggredito. Ora Hanif non è in pericolo in vita ma parla a fatica e non riesce a muovere le mani. Secondo quanto raccontato, intorno alle 14, quando iltore, un ragazzo di 16 anni, è entrato nel suo piccolo supermercato, non ha voluto dargliela vinta. "Quando ho visto il coltello ho cercato di difendermi", racconta ai suoi connazionali che ieri sono andati a trovarlo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, infatti, il proprietario delsembrerebbe abbia reagito contro il ...