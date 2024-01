Colleferro | lotta alla movida selvaggia | segnalati due giovani

(Di sabato 27 gennaio 2024) Proseguono i controlli da parte dei carabinieri per contrastare il fenomeno della. Questa volta l’attenzione dei militari si è concentrata nella zona di. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo. Una pattuglia dei Carabinieri a Roma – (ilcorrieredellacitta.com)Sono intervenute 30 pattuglie che hanno intensificato il dispositivo di prevenzione con controlli lungo le principali vie di comunicazione. Cosa è successo aL’attenzione dei carabinieri si è concentrata sia nei centri storici che nelle zone più isolate per evitare raggiri alle persone anziane. Sotto la lente di ingrandimento, infine, anche condomini e abitazioni rimasti incustoditi nel weekend, con una serrata vigilanza nei complessi industriali per prevenire i furti. Sono stati controllati diversi locali ...

Sono 111 i Comuni che hanno superato la valutazione del comitato interno su ben 23 punti e basata sulla lotta agli abbandoni illeciti ...Sperlonga (Latina), Viterbo (Viterbo), Colleferro (Roma).Il Sulmona Futsal dopo aver ritrovato il successo sabato scorso, vuole continuare a vincere in questo girone di ritorno. Nel ...Nella giornata di ieri, a Roma, si è consumato un esonero che, comunque, nei dilettanti, per come stavano le cose, desta scalpore. Come noto, Gian Luigi Staffa, non è più il tecnico dell’ Audace. "Son ...