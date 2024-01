Coldiretti | ' mimose fiorite con oltre un mese di anticipo'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dalla Puglia alla Liguria, le, simbolo della festa della donna dell'8 marzo, sono già in fiore conundiper effetto dell'arrivo dell'anticiclone in pieno inverno che fa splendere il sole ed alzare le temperature. È quanto emerge dal monitoraggio dellasugli effetti di una primavera anticipata provocata dall'anticiclone nordafricano con temperature fino a 20 gradi. "Le alte temperature - sottolinea la- mandano la natura in tilt e favoriscono in tutte le piante il risveglio anticipato anche con fioriture fuori stagione e il pericolo di esporre le coltivazioni ai danni di un prevedibile, successivo, forte abbassamento delle temperature con la conseguente perdita dei raccolti". Con il caldo fuori stagione il pericolo è rappresentato anche ...