Coldiretti Bergamo | “Porteremo la protesta degli agricoltori in Europa”

(Di sabato 27 gennaio 2024) In diversi Paesi d’sono esplose le proteste. Iniziate in Francia, si sono diffuse in Germania e in Olanda arrivando anche in Italia e in Spagna. In diverse città si stanno svolgendo manifestazioni e cortei: nel mirino di questa contestazione trasversale ci sono i tagli dei governi e la politica europea, che viene considerata lontana e fonte di un’eccessiva burocrazia. Rispetto alla rabbia, nella provincia diprevale l’impegno: grazie al lavoro delle associazioni di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura, si punta sul dialogo con le istituzioni ai vari livelli di competenza. “Siamo la più grande organizzazione agricola nell’Ue e abbiamo il dovere di trasformare le proteste in proposte concrete. A noi interessa dare risposte alle imprese agricole come abbiamo fatto sulla carne ...