Clima | l’Ue punta al taglio delle emissioni di gas serra del 90% entro il 2040

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gennaio 2024 – Ridurre ledi gasdel 90%ilrispetto ai livelli del 1990. E’ questo l’obiettivo della Commissione Europea, che lo scrive nero su bianco in una bozza di testo che sarà svelato il prossimo 6 febbraio. Lo riporta l’Ansa che ha preso visione del documento. Il testo, ancora suscettibile di modifiche, riafferma l’impegno di raggiungere la neutralitàticail 2050. Il target del 90%, definito dalla Commissione “l’opzione preferita” nella valutazione d’impatto, è in linea con le raccomandazioni del comitato consultivo scientifico del. In termini didi anidride carbonica, nel 2023 l’Unione Europea ha toccato il livello minimo dagli anni Sessanta, grazie a un mix energetico più pulito. ...