Claudia Osmetti | Israele e Palestina | a non volere i due stati sono gli arabi

(Di sabato 27 gennaio 2024) La “soluzione dei due” è una panacea per i mali meriodientali che viene riproposta periodicamente. In realtà rischia di non essere molto distante dalla definizione di follia che ne dava Albert Einstein: «Ripetere alla nausea la stessa azione aspettandosi un risultato differente». A più riprese,state le rappresentanze arabe ad averla, con variazioni ininfluenti, caldeggiata (e mai attuata), salvo scandalizzarsi adesso se il premier israeliano Netanyahu chiude la questione con un secco grazie-no. Ma perché è sempre rimasta sulla carta? E il mondo musulmano vuole veramente uno Stato palestinese? 1 Perché non esiste ancora lo Stato di? Dalla fine del mandato britannicoi palestinesi a rifiutare ufficialmente uno Stato proprio in almeno quattro occasioni: a loro non è ...