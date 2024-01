Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2023-2024 | Amundsen saldo in testa | Federico Pellegrino 15°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024)DELSCI DIHarald Oestberg NOR 1512 2 VALNES Erik NOR 1311 3 GOLBERG Paal NOR 1101 4 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 994 5 LAPALUS Hugo FRA 807 6 NYENGET Martin Loewstroem NOR 788 7 MOCH Friedrich GER 760 8 HALFVAON Calle SWE 720 9 VERMEULEN Mika AUT 707 10 POROMAA William SWE 64915ITA 55138 BARP Elia ITA 319 41 GRAZ Davide ITA 296 60 DAPRA’ Simone ITA 166 62 VENTURA Paolo ITA 154 72 HELLWEGER Michael ITA 114 80 SALVADORI Giandomenico ITA 91 81 DE FABIANI Francesco ITA 90 99 BERNARDI Riccardo ITA 50 102 MOCELLINI Simone ITA 48 113 NOECKLER Dietmar ITA 34 128 CAROLLO Martino ITA 18 153 CHIOCCHETTI Alessandro ITA 2SPRINT 1 VALNES Erik NOR 558 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 524 3 ...