Clamoroso all’Allianz Stadium | la Juve pareggia con l’Empoli

(Di sabato 27 gennaio 2024)risultato nel testa coda della Serie A. Finisce 1-1 trantus e Empoli nella sfida dell’Allianzper la terza giornata di ritorno. A segna Vlahovic per Madama e Baldanzi per i toscani. I bianconeri sono rimasti in dieci dal 18?. Per effetto di questo risultato, la squadra di Max Allegri va momentaneamente in testa a +2 sull’Inter con due partite disputate in più e con lo scontro diretto la settimana prossima a San Siro.